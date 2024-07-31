Hatay'da tepki çeken görüntü: Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Hayvanseverler, sürücünün yakalanıp cezalandırılmasını istedi.
- 1
Baışboş sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edilip yasalaşırken Hatay'dan gelen insanlık dışı görüntüler tepki çekti.
- 2
Olay, sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.
Henüz kimliği belirlenemeyen kamyonet sürücüsü hızla giderken, bağlanan köpek kilometrelerce sürüklendi.
- 3
Hızla ara sokaklardan geçen kamyonetin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti.
Hayvanseverler, sürücünün yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
-