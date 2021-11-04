Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) bünyesindeki tam teşekküllü Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 6 aydır tedavi gören 5 deniz kaplumbağası sağlıklarına kavuşturuldu.
AA'nın haberine göre özel kaplarda Samandağ'da Deniz Mahallesi sahiline getirilen kaplumbağalar, üniversitenin Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencileriyle Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denize bırakıldı.
Merkezin Müdürü ve Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi ettikleri biri küçük 5 deniz kaplumbağasını denizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kaplumbağalarda, boyun eğriliği, misina dolanması sonrası zarar görme ve kafa travmaları gibi rahatsızlar bulunduğunu anlatan Altuğ, "Onları iyileştirdik ve bugün sahilde bıraktık. Tedavileri üniversitemizde, Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. Bu türlerde tedavi çok meşakkatli oluyor onun için koruma önemlerini arttırmaya yönelik tedbirler önem arz ediyor" dedi.
Deniz kaplumbağaları için en büyük tehlikenin çevre ve deniz kirliliği olduğuna vurgu yapan Altuğ, ayrıca yumurtlamaya gelen deniz kaplumbağalarının köpek saldırılarına uğradığını aktardı.
Başıboş köpek saldırılarının önünün alınması için daha duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Altuğ, "Bu başıboş köpekler son yıllarda deniz kaplumbağalarına ciddi hasar verdiler. Son 3 yılda bu sebeple 12 dişi anaç Chelonia mydası kaybettik. Yani bunların her birisi yılda 100-200 arası yumurta bırakıyorlar. Yani yaklaşık 1500, 2 bin yavruyu kaybetmiş olduk bu köpek saldırılarından dolayı. Bunun için koruma tedbirleri önemli" diye konuştu.
Senenin başından bu yana merkeze 22 yaralı deniz kaplumbağası geldiğini aktaran Altuğ, bunlardan 2'si haziran ayında, 5'i de şimdi olmak üzere 7'sinin sağlığına kavuşup denize bırakıldığını, kalanların tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.
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