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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da taziye çadırına silahlı saldırı! Yaralılar var | Son dakika haberleri

        Hatay'da taziye çadırına silahlı saldırı! 2 yaralı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vefat eden akrabalarının taziyesine giden 2 kişi, motosikletli ve maskeli 2 şüphelinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:12 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:12
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        Hatay'da taziye çadırına silahlı saldırı! Yaralılar var
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        Bayır Mahallesi'nde yaşamını yitiren Mahmut Yapıcı'nın ailesine taziye için giden 2 kişi, evin önünde bulundukları sırada maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan amca çocukları Mehmet Ş. ve Mehmet Ş, Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Bölgedeki bir otomobil de kurşun isabet etmesi sonucu hasar aldı.

        AĞIR YARALI VAR

        Mahmut Yapıcı'nın torunu Hamit Yapıcı, gazetecilere, motosikletlilerin maskeli olduğunu ve ateş ettikten sonra kaçtıklarını söyledi.

        Olayda yaralanan 2 kişinin akrabaları olduğunu belirten Yapıcı, "Köyden geldiler, kimseyi tanımaz etmezler, kimseyle husumetleri de yok, taziyeye gelmişlerdi." diye konuştu.

        Yapıcı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

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