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        Haberler Gündem Hatay'da tarlada bulunan el bombası imha edildi - Güncel haberler

        Hatay'da tarlada bulunan el bombası imha edildi

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, boş tarlada el bombası bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 22:42 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:43
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        Tarlada bulunan el bombası imha edildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle Mahallesi'ndeki boş bir tarlada el bombası olduğu ihbarını aldı.

        Bunun üzerine jandarmanın Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) emniyetli bir şekilde el bombasını yerinde imha etti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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