Hatay'da tarım arazisinde korkutan yangın

DHA

Hatay'da trafo patlaması sonucu tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın, dün akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Bölgede bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası ekili arazide yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. DHA'nın haberine göre; yangın, çevredeki vatandaşların yardımıyla kısa sürede büyümeden söndürüldü. Bölgede bazı ağaçlar ve ekili ürünler zarar gördü.