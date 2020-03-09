AA

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı



Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki insan kafası figürü, 7 altın ile iki gümüş sikke ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında iki otomobili takibe aldı.

Arsuz ilçe merkezinde durdurulan araçlarda yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki iki insan kafası figürü, 7 altın ile iki gümüş sikke bulundu.

Polis ekiplerince M.V.T, E.K, D.A. ile M.B. gözaltına alındı.