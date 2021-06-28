Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum ve Jan Dellüler’in yönettiği ayinde, ilçelerden gelen dini liderler ile birlikte ilahi ve İncil'den bölümler okudu. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen ayinde, dualar edildi. Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.