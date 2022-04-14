Hatay'da silahla vurulan genç öldü

İHA

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Kumyığını mevkiinde iki grup arasında tartışma çıktı. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada Tunahan K. (21) adlı genç başına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine olay mahaline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Tunahan K.'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.