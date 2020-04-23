Hatay'da sessizlik hakim

AA

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Adana kent genelinde cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Atatürk ve Baraj caddeleri, Ziyapaşa, Gazipaşa, Dr. Sadık Ahmet, Ali Bozdoğanoğlu ve Turgut Özal bulvarları ile Atatürk ve Merkez parklarının sakin kaldığı gözlendi.Polis ekipleri, şehir merkezindeki yollarda oluşturulan kontrol noktalarında bazı araçları durdurup sürücü ve yolcu konumundaki kişilerin dışarıya çıkma izinlerinin bulunup bulunmadığını kontrol etti.- MersinMersin'de, sahil şeridindeki İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarında sakinlik hakim oldu. Cumhuriyet Meydanı ile 3 Ocak Atatürk Meydanı da sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kent genelinde kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.- HatayHatay'da da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentte sessizlik hakim oldu. Tarihi Uzun Çarşı'da kepenklerin kapalı olduğu kentte, cadde ve sokakların sakinliğe büründüğü gözlendi. Genelge kapsamında açık olan market ve bakkallar, vatandaşlara hizmet vermeye devam etti.Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentteki, birçok evin penceresi ve balkonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve balonlarla donatıldı.