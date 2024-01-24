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        Haberler Gündem Hatay'da servis midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Hatay'da servis midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Hatay'da servis midibüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 18:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 18:00
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        • 1

          Ali Arıkoğlu (31) yönetimindeki midibüs, Antakya-İskenderun kara yolunda aynı yönde seyreden Aydın Kürdü (36) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        • 2

          İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        • 3

          Kazada yaralanan 12 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        • 4

          Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        • 5
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