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        Haberler Gündem Hatay'da şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Hatay'da iki otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

        Hatay'ın Belen ilçesinde, çarpıştıktan sonra şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 08:31 Güncelleme: 29.10.2023 - 08:37
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        Hatay'da iki otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
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        K.E. idaresindeki otomobil ile B.D. yönetimindeki otomobil, Atik Mahallesi Balakan mevkisinde çarpıştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İKİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        Çarpışmanın etkisiyle hızla savrulan iki otomobil, şarampole devrildi.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        6 KİŞİ YARALANDI

        Sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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