Hatay'da iki otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde, çarpıştıktan sonra şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
K.E. idaresindeki otomobil ile B.D. yönetimindeki otomobil, Atik Mahallesi Balakan mevkisinde çarpıştı.
İKİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Çarpışmanın etkisiyle hızla savrulan iki otomobil, şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ YARALANDI
Sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.