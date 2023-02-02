Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın

AA'nın haberine göre; Antakya Yeni Sanayi Sitesi'ndeki otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevresindeki 3 işletmeye sıçradı.

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