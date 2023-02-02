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Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyeri alev alev yandı

Hatay'da sanayi sitesi içindeki bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, yakınındaki 3 işletmeye daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 1 itfaiye eri yaralandı, maddi hasar meydana gelen işyerlerindeki 7 araç ise kullanılamaz hale geldi

Giriş: 02.02.2023 - 00:48 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
AA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil tamirhanesinde çıkan ve 3 işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

YAKININDAKİ İŞYERLERİNE DE SIÇRADI

AA'nın haberine göre; Antakya Yeni Sanayi Sitesi'ndeki otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevresindeki 3 işletmeye sıçradı.

1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangında, işletmelerde bulunan 7 araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, bir itfaiye eri, yangına müdahale ederken yaralandı.

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