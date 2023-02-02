Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil tamirhanesinde çıkan ve 3 işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.
YAKININDAKİ İŞYERLERİNE DE SIÇRADI
AA'nın haberine göre; Antakya Yeni Sanayi Sitesi'ndeki otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevresindeki 3 işletmeye sıçradı.
1 İTFAİYE ERİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangında, işletmelerde bulunan 7 araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, bir itfaiye eri, yangına müdahale ederken yaralandı.