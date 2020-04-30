Hatay'da sahur sofralarının yöresel lezzeti "zahterli köy kahkesi"

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir kekik türü olan zahterin dövme biber ve susamla yoğrulmasından ardından odun ateşinde pişen zahterli köy kahkesi, sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Gastronomi alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay mutfağının lezzetleri, ramazanda iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Bol baharatlı lezzetleri ve yöresel tatların yaygın olduğu kentte, zahterli köy kahkesi de ramazan ayında genellikle sahurda tüketiliyor.
Zahterin zeytinyağı, dövme biber, susam ve çeşitli baharatlarla unda yoğrulmasıyla hazırlanan kahke, halka şekli verilerek odun ateşinde pişiriliyor. Geçmişte sadece köy tandırında yapıldığı için "köy kahkesi" adını aldığı bilinen bu lezzet, içindeki zengin besin ögeleri sayesinde özellikle sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu.
- Kilosu 25 lira
Antakya ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Sabriye Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin eşsiz lezzeti zahterli köy kahkesi kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.
Zahterli köy kahkesinin içinde yer alan besinler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve metabolizmayı çalıştırdığını belirten Karaman, "Zahterli köy kahkesinin tok tutucu özelliği var. Hem iftardan sonra çayla beraber hem de sahurda tüketilebiliyor. Özellikle ramazan ayında vatandaşlar çok rağbet gösteriyor. İçindeki zeytinyağı sayesinde de saklama süresi uzun oluyor." dedi.
Zahterli köy kahkesini mahalle fırınında pişirip kilosu 15 liradan satışa sunduklarını anlatan Karaman, günde ortalama 15 kilogram ürün sattıklarını söyledi.
Zahterli köy kahkesi satın alan vatandaşlardan Talip Köleoğlu ise bunun çok eski bir lezzet olduğunu dile getirerek "Özlediğimiz bir lezzetti. Yediğimizde tokluk hissi veriyor. Bu lezzeti, iftar sonrası ve sahurlarda tüketiyoruz." dedi.
Unutulmaya yüz tutmuş bu lezzeti her yerde bulamadıklarını kaydeden vatandaşlardan Mustafa Burak da zahterli köy kahkesinin doyurucu özelliğinin olduğunu aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!