Hatay'da sahur sofralarının yöresel lezzeti "zahterli köy kahkesi"

AA

Bir kekik türü olan zahterin dövme biber ve susamla yoğrulmasından ardından odun ateşinde pişen zahterli köy kahkesi, sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gastronomi alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay mutfağının lezzetleri, ramazanda iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Bol baharatlı lezzetleri ve yöresel tatların yaygın olduğu kentte, zahterli köy kahkesi de ramazan ayında genellikle sahurda tüketiliyor.

Zahterin zeytinyağı, dövme biber, susam ve çeşitli baharatlarla unda yoğrulmasıyla hazırlanan kahke, halka şekli verilerek odun ateşinde pişiriliyor. Geçmişte sadece köy tandırında yapıldığı için "köy kahkesi" adını aldığı bilinen bu lezzet, içindeki zengin besin ögeleri sayesinde özellikle sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu.

- Kilosu 25 lira

Antakya ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Sabriye Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin eşsiz lezzeti zahterli köy kahkesi kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Zahterli köy kahkesinin içinde yer alan besinler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve metabolizmayı çalıştırdığını belirten Karaman, "Zahterli köy kahkesinin tok tutucu özelliği var. Hem iftardan sonra çayla beraber hem de sahurda tüketilebiliyor. Özellikle ramazan ayında vatandaşlar çok rağbet gösteriyor. İçindeki zeytinyağı sayesinde de saklama süresi uzun oluyor." dedi.

Zahterli köy kahkesini mahalle fırınında pişirip kilosu 15 liradan satışa sunduklarını anlatan Karaman, günde ortalama 15 kilogram ürün sattıklarını söyledi.

Zahterli köy kahkesi satın alan vatandaşlardan Talip Köleoğlu ise bunun çok eski bir lezzet olduğunu dile getirerek "Özlediğimiz bir lezzetti. Yediğimizde tokluk hissi veriyor. Bu lezzeti, iftar sonrası ve sahurlarda tüketiyoruz." dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş bu lezzeti her yerde bulamadıklarını kaydeden vatandaşlardan Mustafa Burak da zahterli köy kahkesinin doyurucu özelliğinin olduğunu aktardı.