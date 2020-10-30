Hatay'da sahte 156 bin dolar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriyeli V.A'nın 10 bin dolar karşılığında ülkesinden aldığı bir çantayı Konya'ya götüreceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, takip ettiği V.A'yı Tokdemir Mahallesi'nde gözaltına aldı, şüpheliye ait çantada sahte 156 bin ABD doları ele geçirdi.

V.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.