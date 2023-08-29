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        Haberler Gündem Hatay'da sahilde 3 baraka ev yandı - Güncel haberler

        Hatay'da sahilde 3 baraka ev yandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde bir baraka evde çıkan yangın kısa sürede yandaki iki eve sıçradı. 3 ev de kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 18:37 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:37
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        Hatay'da sahilde 3 baraka ev yandı
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        Yangın, saat 13.00 sıralarında Dörtyol ilçesi sahil mevkisinde meydana geldi.

        Sahil kenarındaki bir baraka evde başlayan yangın, kısa sürede yanındaki iki eve de sıçradı. Yangının çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında yaklaşık 2 saatte 3 ev kullanılmaz hale geldi.

        İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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