Hatay'da jandarma ekiplerinin PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonlarda 3 depo içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eren-2 Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, kırsalda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 depo tespit etti. Depolarda, sırt çantası, 11 mutfak tüpü, serum ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Malzemelere el konuldu, depolar imha edildi.