Hatay'da petrol atığı temizliğinde 7. gün

İHA

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları bir haftadır sürüyor.

Temizlik çalışmalarında petrol atıkları, sahilden ve denizden arındırılıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler de 14 kilometrelik Samandağ sahiline vuran petrol atıklarının temizliğine devam ediyor.