Hatay'da pamuk fabrikasında yangın

AA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'ndeki pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.