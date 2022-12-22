Otomobil kamyon ile çarpıştı: 2 ölü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Sakin’in (62) kullandığı otomobil, Güzelce mevkisinde Y.D. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, otomobilde sıkışan Sakin ile yanındaki Ahmet Taka’nın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçtan çıkarılan cesetler cenaze aracıyla Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.