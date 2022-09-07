Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, A.Ş'nin idaresindeki 31 VL 988 plakalı otomobil ile H.E yönetimindeki 31 NF 919 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle tarım arazisine ait sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi ile kamyonette bulunan 2 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.