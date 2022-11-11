Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

AA

İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde sürücü ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada araçlarla bulunan ve yaralanan Serkan Ö, Ali S, Emine S, Fatma A, Fırat A. ile Belinay A, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.