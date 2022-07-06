Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Numune Evler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Murat G. yönetimindeki 31 YM 335 plakalı otomobil, Yusuf Hakan Beyazoğlu yönetimindeki 31 AHS 708 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan sürücüler Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; durumunun ağır olduğu belirtilen ve İskenderun Devlet Hastanesine sevk edilen 17 yaşındaki Yusuf Hakan Beyazoğlu kurtarılamadı.