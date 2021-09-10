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Hatay'da otomobil evin çatısına düştü: 2 yaralı

Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin evin çatısına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.

10.09.2021 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da otomobil evin çatısına düştü: 2 yaralı
AA

Alınan bilgiye göre, Ümit T. yönetimindeki 31 ADY 391 plakalı otomobil, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda yol kenarındaki bir evin çatısına devrildi.

Kazada sürücüyle otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ev sakini Fırat Çelebioğlu, AA muhabirine kaza sırasında evde olduğunu belirterek can kaybı yaşamadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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