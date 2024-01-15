Hatay'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü öldü
Hatay Dörtyol'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre, Faruk Çetin (32) idaresindeki otomobil, Adana-İskenderun Otoyolu Özerli Mahallesi mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü tespit etti. Çetin'in cenazesi, incelemelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.