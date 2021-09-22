Hatay'da otluk alan yangını

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Asi Nehri kenarında bulunan otluk ve kamışlık alanda yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.