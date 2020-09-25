Hatay'da ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyede

Hacıahmetli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Fatih M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, güvenlik önlemleri çerçevesinde İskenderun Adliyesine sevk edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde dün 8 noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüş, şüpheli Fatih M. gözaltına alınmıştı.