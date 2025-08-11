Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor
Giriş: 11.08.2025 - 18:09 Güncelleme: 11.08.2025 - 18:09
Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
