Hatay'da orman yangını

Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesi Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler ile arazöz ve su tankı yönlendirildi. AA'nın haberine göre; rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.