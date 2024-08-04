Hatay'da orman yangını
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Giriş: 04.08.2024 - 09:31 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:26
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Antakya'nın Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 3 helikopter, 2 su tankı ve 1 uçakla havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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