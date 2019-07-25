Hatay'ın Antakya ilçesinde Habibi Neccar Dağı eteklerindeki yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Antakya Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangın yaklaşık 1 hektar ormanlık ve çalılık alanda zarara neden oldu.