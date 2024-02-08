Hatay'da nehre devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehre devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Güzelburç mevkisinde Muhammet Dede (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Asi Nehri'ne devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Akıntının şiddetli olması nedeniyle İskenderun Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler tarafından nehirde kurtarma çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bot ve halat yardımıyla yapılan kurtarma çalışmalarında, araç içinde Dede'nin cansız bedenine ulaşıldı.
YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ
Dede'nin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Muhammet Dede'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.