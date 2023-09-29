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        Haberler Gündem Güncel 6 Şubat depreminden sonra enkaz kaldırılan Hatay'da moloz dağları ortaya çıktı!

        Depremin vurduğu Hatay'da moloz dağları ortaya çıktı!

        Deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da görüntülenen moloz dağları yürekleri yaktı. Moloz dağı üzerinde para kazanan depremzede vatandaş da, "Bunlar bizim evlerimizin molozları" ifadesini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:30 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:39
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        Hatay'da moloz dağları ortaya çıktı!
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        Depremin vurduğu Hatay’da enkazın büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla farklı noktalarda devasa moloz dağları oluştu.

        İHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Kentin Antakya ilçesinde enkazın büyük çoğunluğu kaldırıldı.

        Kent merkezinde binalardan çıkan molozlar da ilçe dışında insan yaşantısından uzak farklı noktalarda toplanıyor. Dağ halini alan molozlar, bölge halkı için de kazanç kapısı olmuş durumda. Para kazanmak için molozlarda bulunan demirleri ayrıştıran depremzede vatandaşlar, evlerinin enkazında kazanç aramanın hüznünü yaşıyor.

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        "DEPREMDEN ÖNCE BORCUM VARDI, ÇALIŞIP ONLARI ÖDÜYORUM"

        Yaşananların üzücü olduğuna dikkat çeken Vedat Yitik, “Büyük bir deprem yaşadık. Deprem değildi adeta kıyameti yaşadık biz o gün. İşimiz, evimiz ve hiçbir şeyimiz kalmadı. Devletimiz bize yardımcı oluyor ama yetmiyor. Depremden önce borcum vardı, çalışıp onları ödüyorum. Ekmeğimizi sağ olsun veriyor devletimiz. Bunlar bizim evlerimizin molozları, Hatay’ın. Rabbim kimseye yaşatmasın, biz yaşadık. Çok üzücü bir durum, yaşayan bilir” dedi.

        "BİZ EKMEĞİMİZİ ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Devlet tarafından her türlü imkanın sağlandığına dikkat çeken Tahir Yitik, “Anlatılacak bir şey değil, canımızın derdine düştük. Depremin ilk günleri çok zor durumdaydık. Yaşanacak bir şey değildi, kıyameti yaşadık. Evler yıkıldı, enkazda kaldık. Devletimiz sağ olsun, her türlü imkanı sağladı bize. Şuan molozlar dökülüyor, biz de ekmeğimizi çıkartmaya çalışıyoruz. Burası yıkılan evlerimizin molozları. Acılarım var, üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

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        #haberler
        #Hatay
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