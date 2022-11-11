Hatay'da mobilya fabrikasında yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalar yapıldı.

AA'nın haberine göre; fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.