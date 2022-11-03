Hatay'da Milleyha Kuş Cenneti'nde yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Göçmen kuşların uğrak noktası olan Milleyha Kuş Cenneti çevresindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında sazlık alan zarar gördü.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.