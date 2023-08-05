Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Giriş: 05.08.2023 - 19:09
Habib-i Neccar Dağı'nın Küçükdalyan mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, alanda bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.