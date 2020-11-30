Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 95 kişiye para cezası

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 26-29 Kasım'da 1126 personelle il genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde, 258 ticari taksi, 54 pazar yeri, 1558 toplu taşıma aracı, 15 spor merkezi, 137 park-mesire alanı, 75 konaklama tesisi, 65 nikah-düğün salonları ve 1251 bakkalı kontrol etti.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan 95 kişiye toplam 142 bin 650 lira para ceza yazıldı.