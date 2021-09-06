Hatay'da korkutan orman yangını!

AA

Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre, ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.