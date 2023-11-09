Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 9 Kasım Perşembe Hatay'da meydana gelen deprem çevre illerde de endişeye sebep oldu. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 9 Kasım Perşembe son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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