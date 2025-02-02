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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da korku dolu anlar! Yamaç paraşütçüleri asılı kaldı | Son dakika haberleri

        Hatay'da yamaç paraşütçüleri aydınlatma direğine takıldı

        Hatay İskenderun'da yamaç paraşütçüleri iniş esnasında aydınlatma direğine asılı kaldı. Ekiplere kısa sürede müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 21:36 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:36
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        Hatay'da korku dolu anlar! Yamaç paraşütçüleri asılı kaldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'ndan atlayış yapan yamaç paraşütçüsü ve yanındaki yolcu, iniş sırasında aydınlatma direğine takıldı.

        Amanos Dağları'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yapan İ.Ö. ve yanındaki yolcu, iniş sırasında Atatürk Bulvarı’ndaki aydınlatma direğine takıldı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla paraşütçüleri bulundukları yerden indirerek güvenli alana aldı.

        İ.Ö. ve yanındaki yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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