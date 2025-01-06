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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da köprü çöktü! Kamyon dereye uçtu | Son dakika haberleri

        Hatay'da köprü çöktü, kamyon dereye düştü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde kamyon, üzerinden geçtiği köprünün çökmesi sonucu dereye düştü. Kamyon şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:46 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:54
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        Hatay'da köprü çöktü! Kamyon dereye düştü
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        Hatay'daki kaza, saat 15.00 sıralarında Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi Sönmez Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen boş kamyon köprüden geçerken çökme oldu.

        Kamyon alttan geçen dereye düşerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, tarafından kurtarılan kamyon şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Çökmenin yaşandığı köprünün çevresinde güvenlik önlemi alınırken, kamyonun çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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