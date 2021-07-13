Hatay'da kek, çikolata ve cips paketlerine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kırıkhan ilçesinde 2 şüpheliyi takibe aldı.

Yolda yürürken durdurulan D.J. ve E.S'nin el çantasını arayan ekipler, kek, çikolata ve cips paketlerine gizlenmiş 3 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.