AA

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen etkinlikte sokak hayvanları için kazanlarda yemek pişirildi.

Arsuz Belediyesi ile Hatay Doğa ve Yaşam Derneğince Uluçınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte kazanlar sokak hayvanları için kaynadı.

İlçe Belediye Başkanı Asaf Güven, gazetecilere, soğuk kış günlerinde besin sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için harekete geçtiklerini söyledi.

Soğuk havada yemek bulamayan hayvanlar için yemek pişirildiğini dile getiren Güven, herkesi bu çalışmaya destek vermeye davet etti.

Daha sonra yaklaşık 250 kilogram et ile 100 kilogram bulgur ile iki kazanda hazırlanan yemek şehrin belirli noktalarına bırakıldı.