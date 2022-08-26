Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Merkez Antakya ilçesinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, Atatürk Caddesi Vali Ürgen Parkı kavşağında, önce trafik levhasına ardından seyir halindeki otomobile çarptı.

Kazada motosiklette bulunan Mustafa Mert Yurtsever ile Günay C. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Mert Yurtsever burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.