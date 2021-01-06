Hatay'da karantinada olması gereken temaslı kahvehanede yakalandı

AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Polis, iş yerindeki 2 masada oyun oynadığını tespit ettiği 11 şüpheliye, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 38 bin 159 lira ceza verdi.

Ceza uygulananlar arasındaki bir kişinin de temaslı olduğu ve evinde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Karantinayı ihlal eden kişi, işlemlerinin ardından öğrenci yurduna gönderildi.