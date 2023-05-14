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Hatay'da kamyon araçların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Belen ilçesinde soğan yüklü bir kamyon, trafik ışıklarını bekleyen araçların arasına daldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Giriş: 14.05.2023 - 17:11 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da kamyon araçların arasında daldı: Ölü ve yaralılar var
İHA

Hatay'ın Belen ilçesinde soğan yüklü bir kamyon trafik ışıklarını bekleyen çok sayıda aracın arasına daldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu çok sayıda ekibin sevk edildiği bildirildi.

Kaza, Hatay-Adana istikametinde Belen İlçe merkezinde E 91 Karayolu üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametine seyir halin de olan soğan yüklü bir kamyon, freni patlaması sonucu trafik ışıklarında bekleyen araçlara daldı. Çok sayıda aracın çarptığı kamyon yaklaşık 300 metre ilerde önüne aldığı bir araç sayesinde durdu.

Kaza bölgesinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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