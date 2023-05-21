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Haberler Sağlık İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Hatay'da Defne Devlet Hastanesi... - Haberler

Hatay'da inşa edilen Defne Devlet Hastanesi açılıyor

Depremin vurduğu Hatay'da inşa edilen Defne Devlet Hastanesi açılıyor. İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boş araziye beton döküp, temel atma töreni yaptılar' şeklinde 7/24 dezenformasyon ürettikleri Defne Devlet Hastanesi, vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bugün, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlanan ve tüm branşlarda hizmet verecek olan Defne Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunacak" açıklamasında bulundu

Giriş: 21.05.2023 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Hatay'da Defne Devlet Hastanesi... - Haberler
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve bugün açılışı gerçekleştirilecek Defne Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla bugün açılışı gerçekleştirilecek 300 yatak kapasiteli Defne Devlet Hastanesi'ne giden Koca, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi binasının A bloğu yerle bir olmuştu. İçerisinde cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve dahili yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu blokta çok sayıda kişi enkaz altında kalmıştı


İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN PAYLAŞIM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boş araziye beton döküp, temel atma töreni yaptılar' şeklinde 7/24 dezenformasyon ürettikleri Defne Devlet Hastanesi, vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bugün, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlanan ve tüm branşlarda hizmet verecek olan Defne Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunacak" açıklamasında bulundu. Ağır çelik kullanılarak inşa edilen ‘Defne Devlet Hastanesi’nin 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunuyor. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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