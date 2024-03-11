Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Hatay'da ilk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Diyanet İmsakiyesi ile Hatay iftar ve sahur saatleri

        Hatay'da ilk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak? Hatay imsakiyesi ile iftar saatleri

        Diyanet İşleri tarafından açıklanan sahur ve iftar saatleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Bugün ilk kez tüm Türkiye'de iftar açılacak ve böylece Ramazan'ın ilk günü tamamlanmış olacak. Bu kapsamda; Hatay'da ikamet eden vatandaşlar, Hatay iftar vakitlerini araştırıyor. Peki, Hatay'da ilk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          '11 ayın sultanı' olan Ramazan'ın gelmesiyle; sahur ve iftar vakitleri de araştırılmaya başlandı. Bu akşam açılacak iftar ile Türkiye, Ramazan ayının ilk gününü tamamlamış olacak. Peki, Hatay'da ilk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte, 2024 Hatay imsakiyesi ile Hatay sahur ve iftar vakitleri...

        • 2

          HATAY İMSAKİYE TAKVİMİ İLE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          1. GÜN |

          11 Mart 2024 Pazartesi sahur (imsak) vakti: 05.26

          11 Mart 2024 Pazartesi iftar saati: 18.46

          2. GÜN |

          12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05.25

          12 Mart 2024 Salı iftar saati: 18.47

          3. GÜN |

          13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05.24

          13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 18.48

          HATAY İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

          İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          4. GÜN |

          14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05.22

          14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 18.49

          5. GÜN |

          15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05.21

          15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 18.50

          6. GÜN |

          16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05.19

          16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 18.50

        • 4

          KİMLER ORUÇ TUTMALIDIR?

          Diyanet İşleri'nin 'kimlerin oruç tutması gerektiği' hakkındaki açıklaması şöyle;

          İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).

        • 5

          İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).

        • 6

          RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arife

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Gece yarısı facia! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Gece yarısı facia! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!

        Namaz Vakitleri

        11.03.2024 Pazartesi
        Tümü
        Habertürk Anasayfa