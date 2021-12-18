Hatay'da iki tır çarpıştı

Turhan Ş’in kullandığı 38 ABY 107 plakalı plastik boru yüklü tır ile Kemal D. yönetimindeki 16 AUE 78 plakalı tır, Antakya-İskenderun kara yolu Mustafa Kemal Üniversitesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü Kemal D, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.