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Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 19.01.2023 - 01:28 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobil çarpıştı! 4 yaralı
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AA

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen iki otomobil, Belen-Antakya Yolu Orman İşletme Şefliği civarında çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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