İki otomobil çarpıştı! 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen iki otomobil, Belen-Antakya Yolu Orman İşletme Şefliği civarında çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.