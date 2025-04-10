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        Haberler Gündem Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:39
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        Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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        Adana-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol ilçesi mevkisinde, Tahsin Selli idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Selli'nin kullandığı otomobil şarampole düştü.

        Kazada, sürücü Tahsin Selli ile araçtaki Seyfullah Hacıoğlu, Murat D. ve Vakkas K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine ambulans ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tahsin Selli (63) ve Seyfullah Hacıoğlu (54), hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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